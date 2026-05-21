Вместо «Оземпика»: Почему худеющие на бальзаме Болотова рискуют язвой и эрозией эмали

В соцсетях девушки расхваливают бальзам Болотова как «натуральный заменитель «Оземпика»», утверждая, что он помогает сбросить несколько килограммов без диет. Однако диетолог Ольга Редина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупреждает: такая мера опасна для здоровья.

Бальзам — не лекарство, а БАД. Его эффективность не доказана клиническими исследованиями. В состав входят виноградный уксус, янтарная, соляная и серная кислоты. Производители обещают улучшение пищеварения и обмена веществ, но эффекта, сравнимого с «Оземпиком», ждать не стоит.

«Препараты на основе семаглутида воздействуют на гормоны аппетита. Бальзам таким механизмом не обладает», — пояснила эксперт. Потеря веса может быть связана с обезвоживанием или нарушением работы ЖКТ.

Главная опасность — кислоты, которые раздражают слизистую желудка и пищевода. При употреблении натощак (как советуют в интернете) у людей с гастритом, язвой или рефлюксом может возникнуть изжога и обострение заболеваний. Кислоты портят зубную эмаль. Некоторые рекомендуют пить бальзам через трубочку и обязательно разбавлять водой. Бальзам противопоказан беременным, детям и людям с заболеваниями ЖКТ.

«Самая большая ошибка — воспринимать БАДы как чудо-средство», — резюмирует диетолог, напоминая, что безопасное похудение строится на дефиците калорий, активности и здоровом сне.

А ранее Life.ru писал, что «Оземпик» может разрушать кости изнутри. По словам медиков, помимо известных проблем с ЖКТ — тошноты, запоров и болей в животе — существует риск негативного влияния на костную ткань.