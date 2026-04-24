Укол для роста: Футуролог рассказал, когда россияне смогут стать выше
Футуролог Медведев назвал сроки создания в РФ вакцины для увеличения роста
Увеличение роста человека с помощью одного укола долгое время оставалось лишь темой научной фантастики. Однако развитие технологий постепенно приближает эту идею к реальности, считает футуролог Данила Медведев. В беседе с Life.ru эксперт рассказал, когда может появиться подобная вакцина и что для этого необходимо.
«Создание вакцины, благодаря которой человек будет расти и станет выше независимо от возраста, конечно, возможно, потому что мы развиваемся, и рост у нас формируется как результат генетической программы. Но в ближайшем будущем это вряд ли будет сделано, поскольку мы пока ещё не стали нормально осваивать генетические инструменты для перепрограммирования», — уточнил собеседник Life.ru.
По словам специалиста, человечество располагает инструментами, которые мы используем для борьбы с вирусами — всё, что касается мРНК-вакцин. Также есть разные генетические инструменты для создания лекарств (например, генно-модифицированный инсулин) или для выведения животных и растений для сельского хозяйства. А вот для человека мы это пока ещё не осваиваем.
Я думаю, что нечто похожее может начать появляться лет через 20–30. И к тому моменту, когда это можно будет делать, уже будут — я надеюсь и уверен — другие механизмы для тестирования и разработки. Это будет уже не так, как сейчас: какая-то фармацевтическая компания, потом клинические испытания, потом Минздрав, потом аптеки. Появятся другие организационные решения. И тогда уже не будет принципиальной разницы — появилось это в России или где-то ещё.
Ранее сообщалось, что отечественные исследователи намерены создать первый в мире генотерапевтический препарат, нацеленный на подавление гена RAGE. Активация этого рецептора инициирует процесс старения клетки. Разработка ведётся Институтом биологии старения и медицины.
