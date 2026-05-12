В России разработали сыр для профилактики деменции и диабета

Учёные Уральского федерального университета разработали новые виды сыра с повышенным содержанием антиоксидантов. Исследователи создали полутвёрдые сорта, включая чеддер, а также сыры с белой плесенью, в которые добавили биологически активные соединения, применяемые для профилактики воспалительных процессов и возрастных изменений. Об этом сообщает газета «Известия».

Работа над технологией заняла свыше четырёх лет. За этот период специалисты не только подобрали состав добавок, но и нашли способ сохранять их устойчивость и усвояемость в готовом продукте. Помимо этого, были разработаны методы введения компонентов на этапе производства и подтверждено антиоксидантное действие полученных сыров. Все технологические решения и рецептуры зарегистрированы патентами.

В основу разработки вошли астаксантин, ресвератрол и пуэрарин. По данным исследователей, антиоксидантная активность выросла в несколько раз. Одновременно в процессе созревания изменился аминокислотный состав: соотношение белковых компонентов стало ближе к показателям, которые считаются оптимальными для питания человека. По оценке разработчиков, для получения необходимого количества антиоксидантов и кальция достаточно употреблять от 20 до 40 граммов такого сыра в сутки.

В превентивной медицине рекомендуется включать в рацион антиоксиданты для ослабления хронического окислительного стресса. Такое состояние нередко приводит к атеросклерозу, сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету II типа, нейродегенеративным расстройствам (болезни Альцгеймера и Паркинсона), ускоренному старению тканей и ряду онкологических процессов.

Ранее диетолог рассказала, что сыр помогает контролировать сахар и даёт чувство сытости благодаря медленному усвоению белка казеина, но при диабете и лишнем весе стоит выбирать низкожирные сорта и не съедать больше 30–40 граммов в день. Сыр преимущественно состоит из белка и жиров, поэтому существенно не влияет на уровень инсулина, что важно для людей с нарушением углеводного обмена.