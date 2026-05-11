Диетолог назвала болезнь, при которой полезно есть сыр

Сыр помогает контролировать сахар и даёт чувство сытости благодаря медленному усвоению белка казеина, но при диабете и лишнем весе стоит выбирать низкожирные сорта и не съедать больше 30–40 граммов в день. Об этом в беседе с URA.ru рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

По словам эксперта, сыр преимущественно состоит из белка и жиров, поэтому существенно не влияет на уровень инсулина, что важно для людей с нарушением углеводного обмена.

«Если человек испытывает голод, то перекусить лёгким овощным салатом и кусочком сыра можно», — указала она.

Диетолог посоветовала диабетикам и тем, кто следит за весом, выбирать полутвердые сыры жирностью до 20%, творожные сыры, а также продукты с маркировкой «высокобелковый» или «низкожировой». Она также отметила, что сыр калориен, поэтому суточная норма не должна превышать 30–40 граммов.

Людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (изжогой, горечью во рту) Круглова не рекомендует есть сыр на ночь, как и любую другую пищу — последний приём пищи должен быть за 1–1,5 часа до сна.

Кстати, российский сырный рынок столкнулся с парадоксом: потребление растёт незначительно, но склады забиты до отказа из-за рекордного производства и импорта из Белоруссии. За первый квартал выпуск сыров поднялся на 3% — до 210,2 тыс. тонн. А запасы к апрелю год к году выросли на 21% (77,1 тыс. тонн), что превышает средний показатель за пять лет на 52%.