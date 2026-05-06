Склады в России ломятся от сыра

Российский рынок сыров переживает парадокс: при небольшом росте потребления склады переработчиков оказались заполнены до отказа из-за рекордного объёма собственного производства и импорта из Белоруссии. Об этом сообщает RG.ru со ссылкой на гендиректора «Союзмолока» Артёма Белова.

В первом квартале выпуск сыров увеличился на 3% — до 210,2 тыс. тонн, а запасы к апрелю выросли на 21% год к году (до 77,1 тыс. тонн), что на 52% выше среднего за пять лет. Белов отметил, что спрос практически не изменился. Розница растёт (около 5%), а сегмент HoReCa снижается из-за налогов и цен.

Доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Ильяшенко добавила, что причиной является рекордное производство сырого молока в 2025 году.

«Переработчики вынуждены наращивать выработку сыров, однако внутренний спрос растёт медленнее», — говорит она.

Давят также замедление экспорта и конкуренция с Белоруссией.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Свердловской области к концу 2026 года курица может подорожать ещё на 8–10 процентов. Из-за этого жители региона вынуждены пересматривать свою продовольственную корзину.