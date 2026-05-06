Сырная амнистия: В Госдуме призвали раздать бесплатно «молочное золото» со складов

В Госдуме предложили не уничтожать скопившийся на складах сыр, а направить его в продажу со скидками и частично бесплатно раздать населению. С такой инициативой в разговоре с Life.ru выступил депутат нижней палаты Николай Арефьев.

Я думаю, что государство не должно лишаться такого огромного количества продуктов, тем более что 70 с лишним тонн сыра — это серьёзно: сыр является необходимым продуктом. Конечно, нельзя допустить утилизации. Я думаю, что у нас есть такое понятие, как субсидии для определённых отечественных товаров. Николай Арефьев Депутат Государственной думы

По его словам, речь идёт о значительных объёмах продукции — более 70 тонн, которые нельзя просто списать или уничтожить. Арефьев предложил найти неосвоенные средства в других сферах и направить их на компенсацию снижения цен, чтобы продукция быстрее реализовалась через магазины. По его мнению, при существенных скидках покупатели смогут быстро раскупить такие товары.

Кроме того, депутат выступил за организацию бесплатной раздачи части запасов через специальные пункты для малоимущих и многодетных семей. Он подчеркнул, что производители уже вложили средства в выпуск продукции и без поддержки могут понести серьёзные убытки.

«Возможно, даже произойдёт банкротство этих организаций — и они не смогут выжить дальше. Поэтому я так полагаю, что необходимо решение этого вопроса через субсидии. Но и бесплатно раздать часть тоже нужно», — заключил он.

Напомним, российский рынок сыров переживает парадокс: при небольшом росте потребления склады переработчиков оказались заполнены до отказа из-за рекордного объёма собственного производства и импорта из Белоруссии. В первом квартале выпуск сыров увеличился на 3% и достиг 210,2 тыс. тонн. При этом запасы продукции к апрелю выросли на 21% в годовом выражении — до 77,1 тыс. тонн, что на 52% выше среднего уровня за последние пять лет.