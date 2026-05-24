Пищеварение начинается уже во рту: Врач объяснила, почему важно медленно пережёвывать пищу

Скорость приёма пищи напрямую определяет работу желудочно-кишечного тракта и влияет на пищеварение от ротовой полости до кишечника, а привычка есть на бегу может со временем приводить к сбоям в организме. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог и клинический нутрициолог Ольга Ермошина.

По словам специалиста, при быстром приёме пищи страдает весь процесс пищеварения, начиная с ротовой полости. Одной из первых проблем становится переедание, однако есть и менее очевидные последствия, связанные с качеством переработки еды.

Как поясняет врач, при спешке человек плохо пережевывает пищу, из-за чего она попадает в желудок крупными фрагментами и недостаточно обрабатывается слюной, содержащей ферменты и защитные вещества. В результате пища хуже подготавливается к дальнейшему перевариванию.

«Быстрый приём пищи часто сопровождается плохим пережёвыванием. Есть поговорка: тщательно пережёванное — наполовину переваренное. Человек заглатывает крупные куски, они недостаточно обрабатываются слюной», — сказала специалист.

Дополнительной проблемой становится заглатывание воздуха, особенно при разговорах во время еды, что вызывает чувство распирания и отрыжку. Врач подчеркнула, что при спешном питании нарушается и так называемая подготовительная стадия пищеварения: организм просто не успевает включить нужные ферментные и гормональные механизмы. При этом каждый кусок пищи должен находиться у вас во рту не меньше 10-15 секунд. За это время вы успеете сделать 20-30 жевательных движений.

Отдельно специалист отметила, что насыщение наступает не сразу — сигнал о сытости формируется примерно через 15–20 минут, поэтому быстрое питание приводит к перееданию и лишней нагрузке на организм.

Ранее Life.ru рассказывал, что каждый второй житель нашей страны имеет избыточный вес, а от ожирения страдает каждый четвёртый. По словам экспертов, современные россияне потребляют сахара в четыре раза больше нормы.