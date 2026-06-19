Беременным назвали опасные «‎офисные» позы на ранних сроках — риск выкидыша взлетает на 36%

Датские учёные выяснили, что наклоны вперёд и долгая ходьба на работе на ранних сроках беременности могут повышать риск выкидыша. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Occupational & Environmental Medicine.

Выкидыш случается примерно у 15% женщин. Среди факторов риска — возраст, курение, ночные смены, загрязнённый воздух и химикаты. Также есть данные, что физическая нагрузка — наклоны, ходьба, длительное стояние — тоже может влиять, но предыдущие работы были неубедительными. Поэтому исследователи проанализировали данные о почти полумиллионе женщин в Дании (более 800 тысяч беременностей) за 2004–2018 годы. Для оценки поз использовали фитнес-трекеры и экспертные оценки.

Оказалось, что каждый дополнительный час наклонов вперёд (под углом 30 градусов) в день повышал риск выкидыша на 36%. Каждый час ходьбы — на 18%, а стояния — на 3%. В исследовании зафиксировано 81 307 выкидышей (около 10% случаев).

Учёные отметили, что это наблюдательное исследование, поэтому говорить о прямой причине нельзя. Не хватало данных о курении, подъёме тяжестей и других факторах. Результаты нужно подтвердить в других группах.

Профессор Асма Халил сказала, что исследование крупное и хорошо спланированное, но не стоит делать вывод, что обычные движения на ранних сроках небезопасны. По её словам, выводы интересны, но нужны дальнейшие проверки, прежде чем их можно будет использовать для рекомендаций.

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