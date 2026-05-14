«Учусь жить заново»: Маха Горячёва провела сутки в реанимации и пережила выкидыш

Российский блогер и певица Маха Горячёва (настоящее имя — Мария Горячёва) призналась, что потеряла ребёнка. Девушка скрывала беременность и хотела рассказать о счастливом событии уже перед родами, но случился выкидыш. Блогерша записала видео для соцсети, где, не скрывая слёз, рассказала о перенесённом горе.

«Да, я потеряла ребёночка. Дорогие мамы, мы точно станем мамами, даже если не сейчас. Я много лет мечтала. Учусь жить заново и расскажу всё позже, я вышла с реанимации и пока что просто сплю и делюсь тем, чем могу», — сказала Маха.

Девушка узнала о беременности во время полёта в самолёте. По её словам, это было самое прекрасное известие в её жизни. Что именно произошло дальше, блогерша не сообщила. В реанимации она пробыла около суток. На видео она показала, как переживала в клинике из-за потери малыша. Маха добавила, что до сих пор не оправилась от горя.

Маха уже была в браке. Её первый союз с Николаем Снитко распался в 2024 году после шести лет отношений. Причиной разрыва стала измена супруга. Девушка долго восстанавливалась после депрессии. Сейчас блогерше 26 лет, и она вступила в новые отношения. Личность избранника Маха не раскрывает. В интервью она назвала его «простым русским парнем».