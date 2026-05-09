«Мой Данька»: Певица Зара поделилась фото сына в его 16-летие

Певица Зара опубликовала в личном блоге редкие снимки со старшим сыном и поздравила его с 16-летием, отметив важную дату в семье. Ранее эти снимки нигде не публиковались.

«В этот день я стала самой счастливой на свете! 7 мая родился мой первенец. Мой Данька. <…> Бог послал мне такого классного парня! Доброго, справедливого, целеустремлённого и очень ответственного. Данечка, с твоим 16-летием!» — написала певица.

Сейчас подросток сосредоточен на учёбе и подготовке к экзаменам, включая ОГЭ. Артистка также отметила, что гордится успехами сына и его подходом к жизни. Публикация вызвала внимание подписчиков, которые присоединились к поздравлениям в комментариях.

