Ставшая матерью в 38 лет Анастасия Задорожная показала подросшую дочь

Актриса и певица Анастасия Задорожная, которая родила в 38 лет, показала в соцсетях новые фото с годовалой дочерью Александрой. Звезда снялась с малышкой в бассейне.

В 2020 году Задорожная вышла замуж за бизнесмена Владимира Макарова, с которым познакомилась в самолёте. Тогда же они переехали во Флориду, где живут до сих пор. По словам актрисы, встреча с мужем изменила её жизнь.

Артистка ушла с нервной работы, чтобы восстановить здоровье и забеременеть. На подготовку ушло несколько лет, но звезда была спокойна и не требовала от себя «ничего сверхъестественного».

Ранее артистка рассказывала, что её дочь прошла специальные курсы самоспасения на воде. Видео с тренировок вызвали у многих зрителей шок. Но Задорожная объяснила, что ребёнок всё время был под наблюдением инструктора, поэтому ничего страшного случиться не могло. В итоге девочка научилась самостоятельно держаться на воде две минуты — на случай непредвиденной ситуации.