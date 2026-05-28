В Москве беременной пациентке провели уникальную операцию на аорте

Московские врачи провели редкую для мировой практики операцию пациентке на позднем сроке беременности. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, специалисты спасли женщину на 28-й неделе с крайне опасной патологией — аневризмой дуги аорты. Ракова отметила, что развитие акушерско-гинекологической помощи и оснащение роддомов современной техникой помогают медикам справляться даже с самыми сложными случаями.

Долгое время заболевание никак не проявлялось: у будущей матери не было боли, одышки или других тревожных симптомов. Во время беременности она также чувствовала себя здоровой.

Ситуация резко изменилась на 28-й неделе, когда у пациентки появились сильные боли в груди. После обращения в больницу имени Юдина компьютерная томограмма показала мешотчатую аневризму дуги аорты диаметром 30 миллиметров.

Такое состояние считается особенно рискованным из-за истончения стенки сосуда. В подобных случаях промедление может угрожать жизни и женщины, и ребёнка.

