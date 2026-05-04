Ребёнок не забирает кальций: Стоматолог объяснила, по каким причинам на самом деле болят зубы у беременных

Будущий ребёнок физически не способен «высосать» кальций из материнских зубов, так как сформированная эмаль лишена кровеносных сосудов, живых клеток и не имеет рецепторов к гормонам, регулирующим уровень кальция в крови. Ведущий стоматологический гигиенист клиники «Атрибьют» Вероника Сидоркович в разговоре с Life.ru объяснила, что это расхожее убеждение — опасное физиологическое заблуждение, которое веками маскирует истинные причины катастроф с зубами во время беременности.

Эмаль не получает системных «команд» на мобилизацию кальция в кровоток. Организм просто не обладает механизмом, чтобы извлечь кальций из уже сформированного зуба и перенаправить его плоду. Это кажется логичным только на первый взгляд, но на деле — чистая физиология. Вероника Сидоркович Ведущий стоматологический гигиенист клиники «Атрибьют»

По словам медика, реальная беда исходит от изменений во рту. Гормональная перестройка сдвигает pH слюны в кислую сторону, а концентрация защитных фосфатов и кальция в ней падает — реминерализующий потенциал слюны резко снижается. Если к падению естественной защиты прибавить регулярную рвоту и кислый рефлюкс при токсикозе (а это прямая кислотная эрозия эмали), а также постоянные перекусы простыми углеводами на фоне усталости и пренебрежения гигиеной, получается идеальный шторм. Зубы разрушает агрессивная химическая среда, а не голодный эмбрион.

Запустив проблему до родов, женщина рискует попасть в больницу с куда более тяжёлыми последствиями, отмечает гигиенист. Нелеченый пульпит перетекает в периодонтит, затем в гнойный периостит («флюс»), абсцесс или даже флегмону челюсти. А эти состояния требуют экстренной госпитализации, хирургии и массивной антибактериальной терапии — вот тут риск для плода действительно высок. Кроме того, хроническое воспаление дёсен (пародонтит) и несанированные зубы ведут к выбросу простагландинов, которые способны напрямую инициировать преждевременные роды.

Собеседница Life.ru подчеркнула, что терпеть боль во втором триместре (14–26 недель) не имеет смысла: плацента уже сформирована и выполняет барьерную функцию, а токсикоз, как правило, отступает. Современные местные анестетики на основе артикаина с низкой концентрацией адреналина (1:200 000) официально разрешены. Систематический обзор 2025 года, проанализировавший 1954 пациентки, не выявил связи между лечением с анестезией и повышением риска выкидыша, преждевременных родов или врождённых пороков. Ещё одно исследование с участием 823 женщин подтвердило безопасность вмешательств на сроках 13–21 недели.

Нет повода шарахаться и от прицельного рентгена. Такой внутриротовой снимок даёт лучевую нагрузку 1–5 мкЗв — это в 200–1000 раз ниже старого безопасного предела для плода (1 мЗв за два месяца). Вступивший в силу 1 сентября 2025 года СанПиН 2.6.4115-25 не содержит для беременных особых ограничений, исследование проводят в свинцовом фартуке на общих основаниях. Пропустить кисту, перелом или скрытый абсцесс из-за страха перед микродозой излучения — ошибка, которая может стоить здоровья и матери, и ребёнку.

Санация полости рта во время беременности — это не прихоть и не косметика, а элемент профилактики тяжёлых акушерских осложнений. Важно не откладывать визит к стоматологу, не глушить острую зубную боль таблетками, а доверять современным протоколам безопасности: плановое лечение во втором триместре с адекватной анестезией и, если необходимо, точечным рентгеном, заключила собеседница Life.ru.