23 сентября, 08:03

Российский врач поспорил с американскими коллегами о вреде парацетамола для беременных

Врач Канюков: Приём парацетамола во время беременности не связан с аутизмом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Приём парацетамола во время беременности не может вызывать аутизм у детей, считает врач Сергей Канюков. Своё мнение он выразил в разговоре с SHOT.

«Пока никакой доказательной базы, по которой можно было бы уверенно говорить о влиянии препарата на развитие аутизма у будущих детей, нет. Поэтому призывы не принимать парацетамол во время беременности — преждевременны», — сказал Канюков.

Как пишет телеграм-канал, акушер-гинекологи подчеркнули, что парацетамол считается безопасным для беременных и остаётся единственным препаратом для снижения температуры и обезболивания в этот период.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) будет уведомлять врачей о том, что приём ацетаминофена (парацетамола, известного в США как Тайленол) во время беременности может быть связан с повышенным риском развития аутизма у детей. Американские чиновники опираются на результаты научных работ, в том числе проведённого в августе исследования учёных из медицинского комплекса Маунт-Синай и Гарвардского университета. В материалы указывалось на возможную связь между использованием тайленола в первые месяцы беременности и повышенным риском развития аутизма у детей.

Милена Скрипальщикова
