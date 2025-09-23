Российский врач поспорил с американскими коллегами о вреде парацетамола для беременных

Приём парацетамола во время беременности не может вызывать аутизм у детей, считает врач Сергей Канюков. Своё мнение он выразил в разговоре с SHOT.

«Пока никакой доказательной базы, по которой можно было бы уверенно говорить о влиянии препарата на развитие аутизма у будущих детей, нет. Поэтому призывы не принимать парацетамол во время беременности — преждевременны», — сказал Канюков.

Как пишет телеграм-канал, акушер-гинекологи подчеркнули, что парацетамол считается безопасным для беременных и остаётся единственным препаратом для снижения температуры и обезболивания в этот период.