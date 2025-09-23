Российский врач поспорил с американскими коллегами о вреде парацетамола для беременных
Врач Канюков: Приём парацетамола во время беременности не связан с аутизмом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
Приём парацетамола во время беременности не может вызывать аутизм у детей, считает врач Сергей Канюков. Своё мнение он выразил в разговоре с SHOT.
«Пока никакой доказательной базы, по которой можно было бы уверенно говорить о влиянии препарата на развитие аутизма у будущих детей, нет. Поэтому призывы не принимать парацетамол во время беременности — преждевременны», — сказал Канюков.
Как пишет телеграм-канал, акушер-гинекологи подчеркнули, что парацетамол считается безопасным для беременных и остаётся единственным препаратом для снижения температуры и обезболивания в этот период.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) будет уведомлять врачей о том, что приём ацетаминофена (парацетамола, известного в США как Тайленол) во время беременности может быть связан с повышенным риском развития аутизма у детей. Американские чиновники опираются на результаты научных работ, в том числе проведённого в августе исследования учёных из медицинского комплекса Маунт-Синай и Гарвардского университета. В материалы указывалось на возможную связь между использованием тайленола в первые месяцы беременности и повышенным риском развития аутизма у детей.