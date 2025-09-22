Геннадий Онищенко оценил вред парацетамола для беременных и рассказал, кому ещё опасно его принимать

Слова министра здравоохранения США Роберта Кеннеди о возможной связи между приёмом парацетамола во время беременности и развитием аутизма у детей заслуживают серьёзного внимания. Об этом академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в беседе с Life.ru.

«Связь аутизма и приёма парацетамола во время беременности провёл господин Кеннеди, министр здравоохранения. Он достаточно разумный человек с точки зрения целостности личности. В целом его взгляды традиционные, но он не врач. Он ссылается на учёных, и, несмотря на то что я лично не знаком с конкретными данными, его заявление не лишено смысла», — отметил эксперт.

По его словам, если парацетамол может наносить вред взрослому организму, то для развивающегося плода он тем более опасен. Эпидемиолог напомнил, что в медицинской практике нередки случаи, когда препараты после длительного применения признаются вредными.

«Поэтому эту информацию следует воспринимать серьёзно и срочно изучать», — отметил Онищенко.

Онищенко считает, что ключевую роль в оценке безопасности парацетамола должна сыграть Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). При этом он добавил, что пока отказываться от широко используемого препарата рано, но необходимо серьёзно переосмыслить подходы к его применению.