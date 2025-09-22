США могут объявить о связи между парацетамолом и развитием расстройства аутистического спектра

Власти Соединённых Штатов намерены в понедельник опубликовать рекомендации, предупреждающие беременных женщин о возможных рисках использования парацетамола. Об этом пишет The Washington Post.

«Ожидается, что федеральные чиновники в сфере здравоохранения выразят обеспокоенность по поводу использования беременными женщинами ацетаминофена, активного ингредиента препарата Tylenol и одного из наиболее широко используемых лекарственных средств в мире», — говорится в статье.

Чиновники опираются на результаты предыдущих исследований, в том числе проведённого в августе исследования учёных из медицинского комплекса Маунт-Синай и Гарвардского университета. В работе указывалось на возможную связь между использованием тайленола в первые месяцы беременности и повышенным риском развития аутизма у детей. По словам четырёх источников, планируется предупредить женщин о недопустимости приёма препарата на ранних сроках, за исключением случаев высокой температуры.

Помимо этого, власти собираются обратить внимание на менее известное средство — лейковорин. Этот препарат обычно назначают для снижения побочных эффектов некоторых лекарств и для терапии дефицита фолата (витамина B9). Двойные слепые плацебо-контролируемые испытания лейковорина у детей с аутизмом показали улучшение способности к речи и пониманию собеседников.