Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 00:01

«Как вам такое»: Трамп пообещал объявить в понедельник о победе над аутизмом

Трамп пообещал в понедельник рассказать, как США победят аутизм

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в скором времени объявит о том, как Соединённые Штаты победят заболевания аутистического спектра. Об этом республиканец сообщил, выступая на панихиде по политику Чарли Кирку.

Хозяин Белого дома уточнил, что считает найденным решение проблемы аутизма и готов представить его общественности 22 сентября.

«Я думаю, мы нашли ответ на проблему аутизма, как вам такое», — сказал Трамп на траурном мероприятии в Аризоне.

На панихиде по Кирку в Аризоне замечены Трамп и Маск, сидящие рядом на трибуне
На панихиде по Кирку в Аризоне замечены Трамп и Маск, сидящие рядом на трибуне

Напомним, на данный момент Дональд Трамп находится на церемонии прощания с Чарли Кирком, на мероприятие пришли сотни тысяч человек. По данным полиции, до 200 тысяч человек могут попытаться посетить панихиду, что вдвое превышает первоначальные прогнозы. Очередь начала формироваться ещё с ночи, а многие приехали из других штатов.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar