«Как вам такое»: Трамп пообещал объявить в понедельник о победе над аутизмом

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в скором времени объявит о том, как Соединённые Штаты победят заболевания аутистического спектра. Об этом республиканец сообщил, выступая на панихиде по политику Чарли Кирку.

Хозяин Белого дома уточнил, что считает найденным решение проблемы аутизма и готов представить его общественности 22 сентября.

«Я думаю, мы нашли ответ на проблему аутизма, как вам такое», — сказал Трамп на траурном мероприятии в Аризоне.