На прощание с убитым активистом Чарли Кирком в Аризоне пришли сотни тысяч человек

В США проходит масштабная церемония прощания с убитым политическим активистом Чарли Кирком, которая собрала рекордное количество участников. По данным полиции Глендейла (Аризона), до 200 тысяч человек могут попытаться посетить панихиду, что вдвое превышает первоначальные прогнозы, передаёт CNN.

Стадион, где проходит мемориальная церемония в память о Чарли Кирке. Видео © Х / David Sacks

Основное мероприятие проходит на стадионе State Farm, максимальная вместимость которого составляет 73 тысячи человек. В связи с беспрецедентным наплывом желающих проститься с активистом рассматривается возможность задействовать дополнительную площадку — стадион Desert Diamond. По некоторым данным, очередь из тысяч людей начала формироваться с ночи, многие приехали из других штатов с членами семей.

На входе проводится тщательный досмотр службой безопасности с запретом на пронос сумок, зажигалок и электронных сигарет. По данным источников, на церемонии ожидается присутствие американского лидера Дональда Трампа и вице-президент Джей Ди Вэнса. Посетить церемонию также решил бизнесмен Илон Маск. На текущий момент стадион практически заполнен, свободные места практически отсутствуют.