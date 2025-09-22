Трамп вместе с сыном наблюдает за панихидой по Кирку в Аризоне из отдельной ложи

Американский президент Дональд Трамп прибыл на церемонию прощания с активистом Чарли Кирком, которая проходит на стадионе State Farm в Аризоне. Об этом проинформировала помощница главы государства Марго Мартин.

«Президент Дональд Трамп и Эрик Трамп прибыли, чтобы почтить жизнь Чарли Кирка», — сообщила Мартин у себя на странице в соцсети X.

К публикации помощница президента США прикрепила фотографию, на которой Трамп запечатлён вместе с сыном. Они наблюдают за панихидой из отдельной ложи.

Напомним, на прощание с убитым активистом Чарли Кирком в Аризоне пришли сотни тысяч человек. По данным полиции, до 200 тысяч человек могут попытаться посетить панихиду, что вдвое превышает первоначальные прогнозы. Основное мероприятие проходит на стадионе State Farm, максимальная вместимость которого составляет 73 тысячи человек. По некоторым данным, очередь из тысяч людей начала формироваться с ночи, многие приехали из других штатов с членами семей.