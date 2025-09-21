Стало известно, кем был вооружённый мужчина, которого задержали на похоронах Кирка

Вооружённый человек, задержанный сотрудниками правоохранительных органов на месте проведения церемонии прощания с американским активистом Чарли Кирком, оказался телохранителем одного из участников мероприятия. Об этом сообщила корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс.

«Вооружённый мужчина, задержанный возле стадиона Чарли Кирка, где готовилась мемориальная церемония, работал частным телохранителем одного из влиятельных лиц, присутствующих на сегодняшней церемонии», — заявила журналистка в соцсети X.

Согласно информации Джейкобс, во время проверки документов мужчина утверждал, что работает на Секретную службу, обеспечивающую безопасность первых лиц Соединённых Штатов, а также предъявил удостоверение заместителя шерифа из другого города.