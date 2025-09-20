Интервидение
20 сентября, 07:29

Мужчину с пистолетом и липовой корочкой силовика поймали на месте похорон Кирка

В США на стадионе арестовали вооружённого мужчину перед похоронами Чарли Кирка

Чарли Кирк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / charliekirk1776

Сегодня, 20 сентября, за день до церемонии прощания с активистом Чарли Кирком Секретная служба США задержала вооружённого мужчину с липовой корочкой силовика на стадионе State Farm Stadium в Глендейле (Аризона). Об этом стало известно изданию The Washington Post.

«Этот человек не является сотрудником уполномоченных органов, работающих на мероприятии, и в настоящее время находится под стражей», — говорится в материале.

При задержанном обнаружили пистолет, нож и недействительное удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Секретная служба совместно с местной полицией ведёт расследование инцидента.

Напомним, что 10 сентября сооснователя и исполнительного директора организации Turning Point USA Чарли Кирка застрелили во время мероприятия в университете Юты. Активист выступал против военной помощи Украине, критиковал руководство страны и призывал к восстановлению дипломатических отношений с Россией. Убийство было совершено с использованием патронов с идеологическими посланиями: на гильзах нашли надписи, отражающие трансгендерную и антифашистскую идеологию. Стрельба велась из охотничьей винтовки 30-го калибра.

