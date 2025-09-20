Мужчину с пистолетом и липовой корочкой силовика поймали на месте похорон Кирка

Сегодня, 20 сентября, за день до церемонии прощания с активистом Чарли Кирком Секретная служба США задержала вооружённого мужчину с липовой корочкой силовика на стадионе State Farm Stadium в Глендейле (Аризона). Об этом стало известно изданию The Washington Post.

«Этот человек не является сотрудником уполномоченных органов, работающих на мероприятии, и в настоящее время находится под стражей», — говорится в материале.