21 сентября, 22:53

На панихиде по Кирку в Аризоне замечены Трамп и Маск, сидящие рядом на трибуне

Американский лидер Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск вместе сидят на панихиде по консервативному политику Чарли Кирку. Церемония прощания проходит на стадионе State Farm в Аризоне.

Видео © X / J Stewart

Как видно из прямой трансляции, республиканец и миллиардер расположились поодаль от остальных на отдельной трибуне и увлечённо общаются друг с другом.

На стадион, где проходит прощание с Кирком, верующие принесли деревянный крест
Напомним, что в июне между бывшими соратниками произошла ссора, когда Маск назвал бюджетный законопроект Трампа «отвратительной мерзостью» из-за угрозы своим бизнес-интересам. Потом он заявил, что республиканец не выиграл бы выборы без него. В итоге всё пришло к тому, что глава Белого дома окончательно разорвал связь с предпринимателем, потерял из-за этого около миллиарда своих денег, а потом принялся искать замену SpaceX.

Обложка © X / Lucinda Lowe

Виталий Приходько
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Илон Маск
  • Мировая политика
  • Политика
