На панихиде по Кирку в Аризоне замечены Трамп и Маск, сидящие рядом на трибуне

Американский лидер Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск вместе сидят на панихиде по консервативному политику Чарли Кирку. Церемония прощания проходит на стадионе State Farm в Аризоне.

Как видно из прямой трансляции, республиканец и миллиардер расположились поодаль от остальных на отдельной трибуне и увлечённо общаются друг с другом.