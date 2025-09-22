Интервидение
21 сентября, 22:25

На стадион, где проходит прощание с Кирком, верующие принесли деревянный крест

Fox News: На панихиду по Чарли Кирку принесли большой деревянный крест

На панихиду по стороннику Дональда Трампа и политику Чарли Кирку принесли большой деревянный крест. Церемония прощания проходит на стадионе State Farm в Аризоне. Об этом сообщает Fox News.

Телеканал отмечает, что крест принесли верующие прямо в центр арены, где проходило мероприятие.

Стало известно, кем был вооружённый мужчина, которого задержали на похоронах Кирка
Стало известно, кем был вооружённый мужчина, которого задержали на похоронах Кирка

Напомним, на прощание с убитым активистом Чарли Кирком в Аризоне пришли сотни тысяч человек. По данным полиции, до 200 тысяч человек могут попытаться посетить панихиду, что вдвое превышает первоначальные прогнозы. Американский президент Дональд Трамп прибыл на церемонию прощания с сыном, они наблюдают за панихидой из отдельной ложи.

