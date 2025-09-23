Трамп рассказал об уведомлении врачей о связи парацетамола и аутизма у детей

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединённых Штатов будет уведомлять медиков, что употребление ацетаминофена, также известного под названием парацетамол, в период беременности повышает риски развития аутизма у детей. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами.

«С настоящего момента FDA будет уведомлять врачей о том, что использование ацетаминофена, более известного (в США. — Прим. Life.ru) как Тайленол, во время беременности может быть связано с существенно повышенным риском аутизма (у детей. — Прим. Life.ru)», — сообщил хозяин Белого дома.