Солнечный ожог от таблетки: Какие лекарства могут сделать кожу уязвимой к ультрафиолету

Некоторые лекарства способны значительно повысить чувствительность кожи к солнечным лучам. В результате даже непродолжительное пребывание на солнце может закончиться ожогом, сильным раздражением или аллергической реакцией. О том, какие препараты требуют особой осторожности летом, Life.ru рассказала провизор аптеки «Столички» Елена Говардовская.

Фоточувствительность — это повышенная реакция кожи на ультрафиолетовое излучение, возникающая на фоне приёма лекарств. По словам специалиста, существует два основных механизма её развития.

В одном случае препарат или его метаболит накапливается в коже, а ультрафиолет активирует его и повреждает клетки — это фототоксическая реакция. В другом солнечные лучи меняют структуру лекарства, из-за чего оно становится мишенью для иммунитета. Так развивается фотоаллергия. Елена Говардовская Провизор аптеки «Столички»

Наиболее часто фоточувствительность вызывают:

антибиотики, особенно тетрациклины и фторхинолоны;

иммунодепрессанты;

нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС);

диуретики (мочегонные средства);

сердечно-сосудистые препараты;

ретиноиды;

психотропные препараты;

противогрибковые средства;

оральные контрацептивы.

Ожог или аллергия: в чём разница

Фототоксическая реакция может возникнуть практически у любого человека. Для этого бывает достаточно стандартной дозы препарата и нескольких часов пребывания на активном солнце. Обычно симптомы появляются в течение нескольких часов, реже — в первые сутки после инсоляции.

Кожа краснеет, становится горячей на ощупь, появляются жжение, болезненность и отёк. В тяжёлых случаях могут образовываться волдыри. Внешне такая реакция напоминает сильный солнечный ожог.

Фотоаллергия развивается иначе. Она возникает только у предрасположенных людей и обычно проявляется через 24–72 часа после пребывания на солнце. На коже появляются зудящие покраснения, мелкие пузырьки, узелки, шелушение и мокнутие. При этом высыпания могут распространяться даже на участки тела, которые были закрыты одеждой.

По словам провизора, риск сохраняется до тех пор, пока в коже остаётся достаточное количество препарата. Для разных лекарств этот срок может составлять от нескольких дней до нескольких недель, а иногда и месяцев.

«Если вещество накапливается в коже, как некоторые ретиноиды или противогрибковые препараты, период фоточувствительности может значительно удлиняться. Для мазей, гелей и кремов защита от солнца иногда требуется ещё в течение двух недель после последнего применения», — отметила эксперт.

Как защитить себя

Во время приёма препаратов с фотосенсибилизирующим эффектом рекомендуется избегать пребывания на солнце в часы максимальной активности ультрафиолета — с 11:00 до 16:00.

Также важно использовать физическую защиту: носить закрытую одежду, головной убор и солнцезащитные средства с высоким SPF. По согласованию с врачом в некоторых случаях можно перенести приём препарата на вечернее время.

Осторожность следует соблюдать не только с лекарствами, но и с некоторыми БАДами и косметическими средствами. Повышать чувствительность кожи к солнцу способны препараты на основе зверобоя, большие дозы витамина А, а также эфирные масла цитрусовых — бергамота, лимона и апельсина при нанесении на кожу.

Лёгкое покраснение и умеренный зуд обычно проходят самостоятельно за один-два дня при условии защиты от солнца. Однако при появлении крупных волдырей, сильного отёка лица, шеи или век, а также температуры, озноба, тошноты или выраженной слабости необходимо обратиться за медицинской помощью.

Провизор рекомендует перед началом приёма любого нового препарата внимательно изучать инструкцию. Информация о риске фоточувствительности обычно содержится в разделах «Побочное действие» и «Особые указания».

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