Катаракта начнётся незаметно: Чем опасны солнцезащитные очки без UV-фильтра

Летом многие россияне покупают солнцезащитные очки, однако далеко не все обращают внимание на наличие ультрафиолетовой защиты. Между тем неправильный выбор аксессуара может нанести глазам серьёзный вред. Врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Сино Гоизиев в беседе с Life.ru рассказал, чем опасно солнце для глаз и как выбрать качественные солнцезащитные очки.

По словам специалиста, ультрафиолет действует незаметно, но его эффект накапливается годами. Особенно уязвимы дети: до 18 лет человек получает около 80% всей УФ-нагрузки, поскольку детский хрусталик более прозрачен, а зрачок шире. Именно поэтому защита глаз необходима уже с 2–3-летнего возраста.

Краткосрочные риски включают ожог сетчатки при прямом взгляде на солнце без защиты, фотокератит — поверхностный ожог роговицы после нескольких часов на открытом пространстве, особенно в горах или на снегу, который проявляется через 4–6 часов болью, слезотечением, ощущением «песка» и светобоязнью, а также синдром сухого глаза с покраснением и дискомфортом. Сино Гоизиев Врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук

Среди долгосрочных последствий врач назвал катаракту, возрастную макулярную дегенерацию, разрастание конъюнктивы на роговицу, а также онкологические заболевания, включая меланому века и конъюнктивы.

При выборе солнцезащитных очков эксперт советует обращать внимание прежде всего не на степень затемнения линз, а на наличие ультрафиолетового фильтра.

«На дужке или ценнике должна быть маркировка UV400, 100% UV protection или CE. Если маркировки нет, такие очки могут быть даже опаснее полного отсутствия защиты: тёмные линзы расширяют зрачок, и ультрафиолет проникает глубже в структуры глаза», — предупредил офтальмолог.

Для города специалист рекомендует очки с фильтром категории 2, для пляжа, вождения и активного отдыха — категории 3. Категория 4 подходит только для высокогорья и не допускается при управлении автомобилем.

Кроме того, врач советует выбирать широкие оправы, которые защищают глаза не только спереди, но и сбоку. Полезным дополнением станет поляризация, уменьшающая блики и зрительную усталость, однако сама по себе она не защищает от ультрафиолета, поэтому наличие UV-фильтра остаётся обязательным.

Покупать солнцезащитные очки Гоизиев рекомендует в специализированных салонах оптики, где можно проверить сертификаты, оценить качество линз и получить гарантию.

Ранее дерматоонколог предупредила россиян о плюсах и минусах «умных» купальников, которые производители позиционируют как защиту от ультрафиолета без кремов. По её словам, эффективность ткани зависит от структуры переплетения, а главный недостаток таких купальников – невозможность получить ровный шоколадный загар. При выборе купальника действует то же правило, что и с SPF-кремами: чем выше число, тем меньше лучей пропускает одежда.