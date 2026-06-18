Панацея от ультрафиолета? Россиянам раскрыли плюсы и минусы «умных» купальников

Летом на пляжах всё чаще встречаются люди в непрозрачных лонгсливах и сетчатых купальниках, которые производители позиционируют как защиту от ультрафиолета без кремов, но на самом деле у этих тканей есть как плюсы, так и серьёзные минусы, предупредила кандидат медицинских наук, дерматоонколог Наталия Гайдаш.

По её словам, главная цель такой одежды не спасение от ожога, а защита от глубоких лучей, провоцирующих мутации клеток. Эффективность ткани зависит не от пропитки, а от структуры переплетения: плотная сетчатая ткань физически не пропускает ультрафиолет, тогда как обычный хлопок пропускает излучение из-за мелкой ячейки.

Главный недостаток «умных» купальников — невозможность получить ровный шоколадный загар. Подобрать кремом тон закрытого участка кожи практически невозможно. При выборе купальника действует то же правило, что и с SPF-кремами: чем выше число, тем меньше лучей пропускает одежда.

«UPF 15 — это защита около 93%. UPF 50+ — это уже 98%. Если вы хотите получить хоть какой-то загар, берите меньшую цифру. Если хотите остаться абсолютно белым телом — только 50», — отметила собеседница «Радио 1».

Напомним, россиянки стали заметно чаще покупать солнцезащитную одежду. Ещё в марте спрос на модели с UPF-защитой вырос на 115% по сравнению с прошлым годом. В топе заказов оказались купальники, гидрокостюмы, туники, лонгсливы и детская одежда.