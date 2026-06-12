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12 июня, 06:58

Морской бриз и ретроградный Меркурий: Как снизить риски венерических заболеваний летом

Психолог Арутюнян призвала не использовать купальник вместо нижнего белья летом

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Летом крайне важно не использовать мокрый купальник вместо нижнего белья, предупредила психолог Евгения Арутюнян. По её словам, купальник не предназначен для того, чтобы проводить в нём весь день, ужинать или идти на дискотеку.

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При этом, отметила она, многие преувеличивают опасность подхватить страшные инфекции летом: хламидиоз не сидит в кустах и не караулит туристов у бассейна, снизить риски можно скучными, но проверенными способами: не сидеть полдня в мокром купальнике, использовать средства контрацепции при близких контактах и соблюдать базовую гигиену, также не стоит забывать про SPF-крем.

«Большинство ИППП передаются половым путём, а не через лежаки, бассейны, полотенца, морской бриз и ретроградный Меркурий», — сыронизировала собеседница «Радио 1».

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Борис Эльфанд
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