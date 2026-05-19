Россиянки ринулись массово скупать дорогие купальники с защитой от ультрафиолета

Россиянки стали заметно чаще покупать солнцезащитную одежду. По данным телеграм-канала «SHOT ПРОВЕРКА», ещё в марте спрос на модели с UPF-защитой вырос на 115% по сравнению с прошлым годом.

В топе заказов оказались купальники, гидрокостюмы, туники, лонгсливы и детская одежда. Такие вещи стоят дороже обычных: средняя цена моделей с защитой от ультрафиолета составляет около 3,5 тысячи рублей против 2 тысяч за обычную.

Доцент РТУ МИРЭА Олег Рубан пояснил, что маркировка UPF работает для ткани примерно так же, как SPF для крема. Она показывает, какую часть ультрафиолета пропускает материал: например, UPF 50 блокирует до 98% излучения в двух спектрах.

Лучше всего защищают синтетические ткани — полиэстер и нейлон. Плотный хлопок тоже может дать уровень UPF 30+, но только в сухом виде. При этом эксперты предупреждают, что полностью заменять крем одеждой нельзя. Средство от солнца всё равно нужно наносить на открытые участки кожи и обновлять каждые два часа.

