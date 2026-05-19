Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 15:06

Россиянки ринулись массово скупать дорогие купальники с защитой от ультрафиолета

Россиянки стали вдвое чаще покупать SPF-купальники

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Gjorgiev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Gjorgiev

Россиянки стали заметно чаще покупать солнцезащитную одежду. По данным телеграм-канала «SHOT ПРОВЕРКА», ещё в марте спрос на модели с UPF-защитой вырос на 115% по сравнению с прошлым годом.

В топе заказов оказались купальники, гидрокостюмы, туники, лонгсливы и детская одежда. Такие вещи стоят дороже обычных: средняя цена моделей с защитой от ультрафиолета составляет около 3,5 тысячи рублей против 2 тысяч за обычную.

Доцент РТУ МИРЭА Олег Рубан пояснил, что маркировка UPF работает для ткани примерно так же, как SPF для крема. Она показывает, какую часть ультрафиолета пропускает материал: например, UPF 50 блокирует до 98% излучения в двух спектрах.

Лучше всего защищают синтетические ткани — полиэстер и нейлон. Плотный хлопок тоже может дать уровень UPF 30+, но только в сухом виде. При этом эксперты предупреждают, что полностью заменять крем одеждой нельзя. Средство от солнца всё равно нужно наносить на открытые участки кожи и обновлять каждые два часа.

Мойтесь голышом и уберите стразы: Почему в бассейне лучше спрятать всё, что обычно выставляют на пляже
Мойтесь голышом и уберите стразы: Почему в бассейне лучше спрятать всё, что обычно выставляют на пляже

В попытках выглядеть на пляже красиво россиянки массово прибегают к бьюти-процедурам, однако не все они безопасны. Модная процедура «дельфинья кожа», после которой обещают идеально гладкое, влажное и блестящее лицо, может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar