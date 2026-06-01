Лето на максималках: Стилист советует носить этим летом желейные корзины и очки-стрекозы

Уход от минимализма к максимализму — главный тренд сезона весна-лето 2026 как в одежде, так и в аксессуарах, поэтому стоит выбирать объёмные, массивные украшения и использовать метод многослойности, особенно в браслетах, рассказала «Вечерней Москве» стилист Ирина Коротова.

Модными цветами, по её словам, станут оранжевый оттенок «спелый апельсин» и синий «электрик». Ещё одна заметная тенденция — рост популярности ресейл-платформ, где модники отслеживают винтажные коллекции брендов. Плетёные сумки, особенно изготовленные не из растительного материала, а из кожи, экокожи или полиуретана, будут смотреться стильно, так же как и так называемые желейные корзины из полупрозрачного пластика.

Для защиты глаз от солнца лучше подобрать очки с массивной оправой — модели «стрекозы» в духе 60–70-х, закрывающие лицо, сделают образ смелее, добавила стилист. Косынка на голову остаётся одним из самых эффектных приёмов: она не только украшает, но и защищает волосы, избавляя от необходимости думать об укладке, резюмировала эксперт.