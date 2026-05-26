Лисовец призвал «добавить сумасшествия» в образ, чтобы в резиновых сапогах не прослыть дачником

Стилист Владислав Лисовец считает, что дождливая погода — лучший повод для экспериментов с гардеробом. По его словам, в Москве демисезонные вещи носят слишком редко: жители города быстро переходят от пуховиков к летней одежде. Своими мыслями эксперт моды поделился в беседе с Life.ru.

Собеседник считает главным приемом многослойность. Он предложил сочетать плащи, ветровки и тонкие кожаные куртки с шортами, мини-юбками, колготками и массивной обувью. Отдельно Лисовец высказался о резиновых сапогах. По его мнению, такую пару важно комбинировать с элегантными деталями, иначе наряд будет выглядеть «совсем загородным, дачным».

Стилист советует не собирать слишком выверенные комплекты. Классическая комбинация из джинсов, тренча, белых кед и дорогой сумки, как он считает, смотрится скучно и лишена индивидуальности. Эксперт призвал добавлять в внешний вид больше смелых деталей. Он рекомендовал смешивать разные фактуры, принты и стили, чтобы комплект выглядел живым и немного игривым.

«Добавляйте чуть-чуть сумасшествия в образ, чтобы он был более игривым... Миксовать можно и цветочный принт, и клетку, и горох вместе, что-то оставлять однотонным, например, куртку или плащ. Таким образом образ будет чуть-чуть летний, и при этом будет не холодно», — добавил Лисовец.

Ранее Владислав Лисовец призвал отказаться от кроссовок этим летом. По словам стилиста, спорт — это антитренд тёплого сезона в этом году. Лучше отдать предпочтение открытым и лёгким моделям обуви на каблуках.