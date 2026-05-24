Стилист Лисовец запретил носить кроссовки этим летом

Этим летом в моде женственность и элегантность, а не спорт. Тренды на обувь в беседе с обозначил стилист Владислав Лисовец в разговоре с URA.ru.

Специалист считает главным направлением открытые, лёгкие модели на каблуке. По его словам, пляжные варианты уместны только в южных регионах и на курортах. В остальных случаях стоит выбирать босоножки, которые добавляют образу женственности и лёгкой сексуальности.

Лисовец советует присмотреться к нежной палитре. Светлые, воздушные тона идеально дополнят летний гардероб и подчеркнут утончённость силуэта.

В приоритете остаются два варианта каблука. Первый — классическая шпилька, которая не теряет актуальности. Второй — небольшой подъём высотой 2–3 сантиметра, удобный для повседневной носки.

Эксперт перечислил ещё несколько фасонов. Среди них остроносые туфли, придающие изящество, и казаки на низком каблуке. Допустимы также босоножки с квадратным носом и аналогичным по форме каблуком — стилист назвал их «обувью наших мам и бабушек».

Главный антитренд сезона — спортивная обувь. Кроссовки, кеды и прочие подобные модели эксперт рекомендует оставить для занятий фитнесом. Владислав Лисовец подчеркнул, что мода возвращается к элегантности.

При выборе пары стоит ориентироваться в первую очередь на форму, а оттенок подбирать из лёгкой летней гаммы — сейчас это по-настоящему модное решение.