«Путь на операционный стол»: Врач предупредил о вспышке травм из-за модных мюлей на шпильке

Красиво — не значит безопасно. Травматолог-ортопед Сергей Дедов в беседе с Life.ru отметил, что модные мюли на высоком каблуке превратились в настоящий бич летнего сезона. Отсутствие задника, неустойчивая шпилька и скользящая от пота нога — идеальная формула для подворота, вывиха, перелома и даже поездки на операционный стол. Врачи уже фиксируют наплыв пациенток после прогулок в такой обуви.

Если даже взять бескаблучную обувь без задника, то всё равно будет нестабильность. Частые подвороты, вывихи, повреждения связок голеностопного сустава, переломы. Каблук усугубляет — добавляет высоту и вероятность падения с повреждением рук, корпуса, головы. Сергей Дедов Врач-травматолог, ортопед

При ходьбе в обычной закрытой обуви с задником пятка зафиксирована, голеностопный сустав работает в нормальной амплитуде. В мюлях без задника: Пятка смещается вбок при каждом шаге.

Стопа пытается компенсировать нестабильность, но мышцы и связки не справляются.

Достаточно небольшой неровности, камешка или лужи — и происходит подворот во внутреннюю или наружную сторону.

Ситуацию усугубляет высокий каблук: Центр тяжести смещается вперёд.

Опорная площадь стопы уменьшается.

Чем выше каблук, тем меньше устойчивость.

«Каблук в мюлях очень неустойчивый. Это не платформа. Смотришь — красиво, но неустойчиво. Если увеличить шаг, побежать — это вообще проблема», — предупредил Дедов.

По словам медика, типичные повреждения от ношения мюлей варьируются от лёгких до тяжёлых. Самый частый исход — растяжения связок голеностопного сустава, когда связки перерастягиваются или частично разрываются. Это проявляется болью, отёком и ограничением движения; лечение обычно включает покой, холод, фиксацию и физиотерапию. Возможны также повреждения лодыжек (внешней или внутренней) — с отёком, гематомой и болью при пальпации, иногда требующие иммобилизации.

Более серьёзные случаи — вывихи стопы, при которых головки костей смещаются, что может потребовать вправления под наркозом и длительной реабилитации. Ещё одна категория — переломы костей стопы: чаще страдают плюсневые кости, таранная и пяточная. При сильном подвороте с высоты каблука ударная нагрузка оказывается очень большой и кости не выдерживают.

Особую опасность представляют травмы при падении. Если женщина не просто подворачивает ногу, а падает, то повреждаются колени (ушибы, гемартроз, разрывы менисков), руки, голова (сотрясения мозга, ушибы), а при неудачном падении — таз и позвоночник.

«Если бы мы знали, как падать, сгруппироваться, но иногда это не получается. Поэтому при подворотах бывают повреждения и верхних сегментов», — резюмировал врач.

К слову, сухая обувь — важная мера профилактики вирусных и грибковых заболеваний, поскольку влажная среда способствует развитию инфекций, в том числе микоза стоп. Особенно это актуально в дождливую и слякотную погоду, когда обувь часто остаётся мокрой.