Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 апреля, 08:06

Удар по грибку стоп: Россиянам подсказали неочевидный лайфхак для ухода за обувью весной

Подолог Полецкая рекомендовала использовать ультрафиолетовый сушитель обуви

Сухая обувь — важная мера профилактики вирусных и грибковых заболеваний, поскольку влажная среда способствует развитию инфекций, в том числе микоза стоп, особенно это актуально в дождливую и слякотную погоду, когда обувь часто остаётся мокрой, предупредила подолог Мария Полецкая.

В таких условиях, по словам эксперта, незаменимым помощником становится ультрафиолетовый сушитель: он не только быстро удаляет влагу, но и уничтожает бактерии, предотвращая появление неприятного запаха. Нагревательный элемент испаряет влагу и пот, которые накапливаются внутри обуви. Без воды бактерии не могут размножаться, не образуются и продукты их жизнедеятельности, вызывающие запах. Ультрафиолет усиливает эффект.

Ультрафиолетовые сушители особенно полезны для детской обуви. У детей и подростков ноги часто потеют, а влажная среда способствует развитию бородавок, вызванных вирусом папилломы человека. Использование такого устройства помогает снизить риски заражения и поддерживать гигиену обуви на высоком уровне, заключила собеседница Здоровья Mail.

К слову, с первым теплом хочется скорее сбросить зимние ботинки, но резкая смена обуви опасна для здоровья. Зимой ноги привыкают к фиксации и плотной подошве, мышцы работают меньше. При резком переходе на тонкую обувь стопа вынуждена адаптироваться заново, что грозит отёками, обострением плоскостопия и воспалением сухожилий.

