Ортопед объяснил, как перейти с зимней обуви на весеннюю без рисков для здоровья

С первым теплом хочется скорее сбросить зимние ботинки, но резкая смена обуви опасна для здоровья, предупредил ортопед Роман Бодьо. По его словам, зимой ноги привыкают к фиксации и плотной подошве, мышцы работают меньше. При резком переходе на тонкую обувь стопа вынуждена адаптироваться заново, что грозит отёками, обострением плоскостопия и воспалением сухожилий.

Особенно опасна обувь на плоской подошве. В группе риска люди старше 30 лет, с лишним весом и малоподвижным образом жизни. Чтобы избежать проблем, нужен трёхэтапный переход: сначала кроссовки, затем облегчённые кроссовки или лоферы и только потом мягкая летняя обувь. Главные критерии демисезонной обуви — умеренно жёсткая подошва, фиксация пятки и амортизация.

«Такой переход снижает риск травм и хронических болей», — заключил собеседник 360.ru.

