Без батареи, но с маслом: Кожевник назвал способы реанимации обуви после солей и реагентов

Зимние реагенты, соль, грязь и перепады температур оставляют заметные следы на обуви. Однако вернуть ей аккуратный вид в большинстве случаев можно без особых усилий. Кожевник Андрей Смолькин рассказал Life.ru, как реанимировать обувь из разных материалов.

Эксперт подчеркнул, что способ восстановления зависит прежде всего от типа материала.

Никогда не сушите обувь на батарее — это главная причина трещин и деформации. Лучше сушить её при комнатной температуре, используя бумажные наполнители или колодки. Андрей Смолькин Кожевник

Для кожзама сначала удаляют грязь мягкой щёткой, после чего поверхность протирают влажной тканью. Солевые разводы можно убрать раствором воды и уксуса. После очистки обувь набивают бумагой, чтобы сохранить форму во время сушки. При использовании специальных средств применяют очистители и кондиционеры для синтетической кожи, а в завершение наносят водоотталкивающий спрей.

Натуральную кожу также сначала очищают мягкой щёткой, а солевые пятна удаляют слабым раствором воды и уксуса. Для восстановления мягкости иногда используют небольшое количество натуральных масел — например, каплю касторового или оливкового. Если применять профессиональные средства, обувь сначала очищают специальным составом, затем наносят питательный крем или бальзам для кожи. Завершают обработку водоотталкивающей пропиткой.

Замшу и нубук после высыхания чистят специальной щёткой или резинкой. Чтобы поднять ворс, обувь можно слегка подержать над паром, а затем снова пройтись щёткой. При использовании химических средств применяют пенки-очистители для замши и нубука — они удаляют пятна и выравнивают цвет. После чистки рекомендуется нанести защитный спрей, который защищает материал от влаги и реагентов.

«Правильная сушка и своевременная обработка спасут даже сильно пострадавшую пару», — добавил Смолькин.

По словам мастера, регулярный уход после зимы способен продлить срок службы обуви на несколько сезонов.

