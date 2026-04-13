А я милого узнаю по походке: Как босоножки влияют на наши ноги

Босоногая обувь сконструирована так, чтобы дать человеку почти полную иллюзию ходьбы без обуви, но при этом уберечь ступню от порезов, холода и прочих внешних раздражителей, рассказал руководитель службы подготовки производства обувной компании Сергей Ильюшин

Ключевым отличием таких моделей он считает отсутствие тесного прилегания и работа естественного амортизатора на каждом шагу, что заставляет ногу функционировать в биологически правильном режиме.

«Подошва в такой обуви тоньше обычной, за счет чего мышцы стопы включаются почти на 100%», — подчеркнул собеседник газеты «Известия».

По его словам, при ношении босоножек организм перестаёт полагаться на жёсткую пятку или толстый слой амортизирующей пены — нагрузка перераспределяется, что постепенно укрепляет связочный аппарат, усиливает кровоток и благотворно сказывается на всей опорно-двигательной системе. Часто к такой обуви обращаются те, кто жалуется на хроническую тяжесть в ногах, боль в стопах и икрах, а также дискомфорт в пояснице, но переходить на неё резко нельзя.

Людям с уже имеющимися патологиями стоп или избыточным весом необходимо увеличивать нагрузку постепенно и относиться к босоножкам не как к дань моде, а как к спортивному снаряду, который требует осознанного подхода. Речь идёт о тренировке мышц и перестройке привычного стереотипа движений, резюмировал эксперт.

