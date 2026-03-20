В России впервые утверждён ГОСТ на обувь для врачей

Росстандарт впервые разработал и утвердил государственный стандарт на специальную обувь для медицинских работников. Новые требования направлены на снижение профессионального травматизма и повышение комфорта врачей и медсестёр во время длительных смен. Нормы вступят в силу в ноябре текущего года.

Согласно ГОСТу, обувь для персонала лечебно-профилактических учреждений может изготавливаться из кожи или текстиля. Под действие стандарта не подпадают изделия из резины и полимерных материалов. Одним из ключевых нововведений стало строгое ограничение высоты каблука.

«Высота приподнятости пяточной части должна быть не более 4 сантиметров и не менее 1,5 сантиметра», — пишет РИА «Новости». В Росстандарте пояснили, что такой диапазон обеспечивает равномерное распределение нагрузки и позволяет избежать усталости и дискомфорта как при длительном стоянии, так и при ходьбе.

Стандарт также регламентирует амортизацию, анатомическую форму стельки, надёжную фиксацию на ноге и поддержание комфортного микроклимата внутри обуви. Кроме того, определено, что такая обувь должна изготавливаться трёх типов полноты — узкая, средняя и широкая. Обувь должна иметь закрытые нос и пятку, плотно прилегать к ноге (с глухим или полуглухим клапаном) и не иметь перфорации, чтобы защищать от общих производственных загрязнений.

Помимо этого, ГОСТ устанавливает предельные показатели по весу, сопротивлению скольжению, износостойкости, антистатическим и антибактериальным свойствам. Особое внимание уделено устойчивости к дезинфицирующим средствам — обувь должна легко мыться и выдерживать стирку.

«По статистике травматизма, работники медицины находятся на втором месте после промышленности. ГОСТ направлен в первую очередь на защиту работников медицины от рисков, с которыми они сталкиваются на работе. В первую очередь, это риск скольжения по мокрым гладким поверхностям», — подытожили в Росстандарте.

