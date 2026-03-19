«М» мне оверсайз, а где-то даже не сядет»: Лука Сафронов поддержал создание ГОСТа для одежды

Пианист и блогер Лука Сафронов поддержал идею введения ГОСТа для одежды и объяснил, почему единая размерная сетка нужна уже сейчас. В разговоре с Life.ru он отметил, что люди постоянно сталкиваются с путаницей в размерах, и это создаёт реальные неудобства при покупке вещей.

По его словам, проблема кроется в том, что разные страны и бренды используют разные системы измерений, из-за чего покупателям приходится каждый раз заново угадывать нужный размер.

Действительно, нестандартные размеры, как и нестандартные метрические меры исчисления, например, в Соединённых Штатах, в Европе и у нас, — это проблема и ошибка. Людям неудобно исчислять в галлонах, неудобно исчислять в милях, перемножать на метры, на километры. Это всегда сложно. Неудобно сидеть и подгадывать, какой размер штанов нужен в этот раз, так как даже среди российских производителей один и тот же размер отличается по обхватам. Лука Сафронов Пианист, блогер

Сафронов уточнил, что внутри России раньше ситуация выглядела стабильнее, так как размерные сетки в целом позволяли подобрать одежду под любой вес. При этом оставался вопрос точного соответствия конкретного размера. Он добавил, что недорогая одежда обычно проще в подборе, хотя и уступает по моде.

Отдельно он рассказал, как примерял одежду известного французского бренда в Москве. Там один и тот же размер «М» оказался непредсказуемым: в одном случае слишком свободным, а в другом — вовсе не подошёл.

«Я померил размер «М», и оказалось, что размер «М» мне оверсайз, то есть чересчур большой, а где-то «М» даже не сядет. Следовательно, сегодняшняя размерная сетка в мире разная, она не совпадает, всё зависит от дизайнера. Было бы хорошо, чтобы хотя бы в России это всё подходило под единые стандарты», — отметил собеседник Life.ru.

Блогер подчеркнул, что несмотря на разнообразие брендов, на рынке всё ещё можно найти вещи, которые подходят по фигуре, но их маркировка часто не совпадает с реальными параметрами человека. Сафронов считает, что введение единого стандарта поможет упростить выбор одежды и избавит покупателей от необходимости постоянно подстраиваться под разные системы размеров.

Напомним, с инициативой создать новый обязательный ГОСТ для одежды выступил правозащитный центр «Сорок Сороков». Общественники обратились в Росстандарт с просьбой рассмотреть возможность разработать единый стандарт для размеров одежды, сместив размерную сетку, где средний размер (М) будет равен 50 российскому размеру.