В шаге от перелома: Ортопед раскрыл плюсы и минусы пятипалой обуви

Пятипалая обувь может укреплять мышцы стопы и улучшать баланс, однако при неправильном использовании повышает риск стресс-переломов и увеличивает нагрузку на суставы, предупредил травматолог-ортопед Илья Мальцев. По его словам, главный плюс такой обуви — расширенный мыс, который позволяет пальцам располагаться естественно, не сдавливаясь, как в классических моделях.

Это способствует укреплению мелких мышц стопы и развитию проприоцепции — ощущения положения тела в пространстве. Однако отсутствие амортизации и поддержки свода стопы приводит к перераспределению нагрузки: она ложится на плюсневые кости, ахиллово сухожилие и колени.

Особенно высок риск переломов, если переходить на пятипалую обувь резко, без подготовки мышц и связок. Людям с плоскостопием, диабетической стопой, артритом или другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата такая обувь может быть противопоказана из-за отсутствия ортопедической поддержки.

«Если вы здоровы и хотите попробовать такую обувь, начинайте с коротких прогулок по ровной поверхности, постепенно увеличивая время носки — это снизит риск травм», — отметил врач в интервью «Газете.ru».

К слову, сухая обувь — важная мера профилактики вирусных и грибковых заболеваний, поскольку влажная среда способствует развитию инфекций, в том числе микоза стоп. Особенно это актуально в дождливую и слякотную погоду, когда обувь часто остаётся мокрой,