Мясо впитает металл и токсины: В Роскачестве перечислили опасную посуду для маринования шашлыка

Выбор ёмкости для маринования шашлыка влияет не только на вкусовые качества мяса, но и на его безопасность. Для этого желательно использовать стеклянную, керамическую или эмалированную посуду. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

Эти материалы не вступают в реакцию с кислотами, содержащимися в маринаде (лимонный сок, уксус, кефир), и не выделяют вредных веществ даже при длительном контакте. Роскачество

В то же время не самым лучшим выбором для маринования будет алюминиевая и медная посуда, а также эмалированные миски с повреждённым покрытием, так как алюминий под действием кислот разрушается, и оксидная плёнка переходит в маринад, что может придать мясу неприятный металлический привкус. Медь тоже окисляется, ускоряя потерю витамина С и изменяя структуру белка.

Пластиковые контейнеры, даже с маркировкой «для пищевых продуктов», стоит использовать с осторожностью: при воздействии кислот и жиров из дешёвых материалов могут мигрировать токсичные компоненты, особенно при комнатной температуре, поэтому рекомендуется обращать внимание на маркировку. Лучше всего подходит полипропилен — PP с цифрой 5 в треугольнике.

Для сохранения качества мяса также не рекомендуется использовать оцинкованные вёдра и чугунную посуду без покрытия — оцинковка выделяет цинк, а чугун может придать маринаду тёмный оттенок и горьковатый привкус из-за пор, в которых задерживаются остатки предыдущих блюд.

«Оптимальная стратегия — замачивать мясо в стеклянной или керамической емкости и обязательно помещать её в холодильник на всё время маринования, независимо от материала», — подчеркнули в Роскачестве.

А ранее фуд-блогер рассказал, что покупать готовое мясо в маринаде для шашлыка не стоит. Маринад может мешать понять, какого качества продукт лежит перед покупателем. Из-за специй, кислоты и большого количества добавок сложнее оценить запах, текстуру и свежесть мяса. По его словам, для хорошего шашлыка не нужна сложная смесь из десятка ингредиентов. Достаточно свежего мяса, соли и перца.