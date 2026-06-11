Фуд-блогер назвал главные ошибки при жарке шашлыка

Шашлык можно испортить не только плохим мясом, но и неправильной жаркой. Об этом рассказали в новом выпуске SHOT ПРОВЕРКИ, где ведущая Анастасия Луговская вместе с фуд-блогером Георгием Бекиным устроила шашлычный батл.

Одна из частых ошибок — слишком плотно насаживать куски на шампур. В таком случае мясо хуже прожаривается и может приготовиться неравномерно.

Бекин также объяснил, когда лучше переворачивать шампур. По его словам, хороший ориентир — момент, когда на мясе появляются небольшие пузырьки.

Ещё один важный пункт — не передерживать шашлык на огне. Эксперт показал способ проверки готовности по плотности мяса, сравнив её с ощущениями при нажатии на разные участки ладони.

Отдельно Бекин предупредил против привычки сразу заворачивать готовое мясо в лаваш. По его словам, если плотно закрыть шашлык, он продолжит готовиться и начнёт скорее вариться, чем отдыхать. Идеальный вариант, считает эксперт, — есть шашлык почти сразу после жарки. Примерно через пять минут после мангала мясо находится в лучшей кондиции.

В финале выпуска Бекин сформулировал главный принцип удачного шашлыка: свежее мясо, соль, перец и частое переворачивание.

Ранее психолог в беседе с Life.ru объяснила, почему маринование шашлыка в народной традиции считается женской обязанностью, а жарка у мангала — мужским ритуалом. По её мнению, это удобная социальная конструкция, при которой мужчина получает публичную славу, а женщина выполняет работу в тени.