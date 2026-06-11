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Регион
11 июня, 11:18

Россиянам объяснили, почему не стоит покупать мясо для шашлыка в маринаде

Фуд-блогер Бекин: Покупать мясо для шашлыка в маринаде лучше не стоит

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liudmila Zavialova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liudmila Zavialova

Покупать готовое мясо в маринаде для шашлыка не стоит. Такой совет прозвучал в новом выпуске SHOT ПРОВЕРКИ, где ведущая Анастасия Луговская и фуд-блогер Георгий Бекин сравнили мясо с рынка и из магазина.

Эксперт объяснил, что маринад может мешать понять, какого качества продукт лежит перед покупателем. Из-за специй, кислоты и большого количества добавок сложнее оценить запах, текстуру и свежесть мяса.

«Любое мясо в маринаде покупать не стоит», — отметил Бекин.

По его словам, для хорошего шашлыка не нужна сложная смесь из десятка ингредиентов. Достаточно свежего мяса, соли и перца.

В выпуске также обсудили популярные домашние способы маринования. Например, идею замачивать курицу в газировке ради сочности эксперт поставил под сомнение.

Бекин отметил, что хорошую курицу не нужно специально доводить до состояния «водянистости». Вместо этого он предложил выбирать вкус под настроение: например, использовать карри или хмели-сунели.

Главный вывод выпуска оказался простым: чем качественнее мясо, тем меньше ему нужен агрессивный маринад. А избыток специй может не улучшить шашлык, а замаскировать его проблемы.

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Ранее сообщалось, что шашлык и другие жирные блюда, которые традиционно употребляются во время майских застолий, могут вызывать временный дискомфорт в работе пищеварительной системы. Подобная пища относится к категории тяжёлой для переваривания из-за высокого содержания жира, специй, соусов и маринадов.

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Милена Скрипальщикова
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