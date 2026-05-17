Шашлык, солнце и мигрень: Почему отдых на природе бьёт по голове сильнее, чем шумный мегаполис

Долгожданный выезд на природу, свежий воздух и расслабление у воды — всё это должно дарить отдых, но иногда оборачивается знакомым пульсирующим «колоколом» в голове. Для метеозависимых людей смена погоды — такой же сильный триггер мигрени, как недосып или бокал вина, а на природе эффект только усиливается. Во время общения с Life.ru врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Валентина Романюк объяснила, какие именно факторы запускают приступ.

Организм горожанина обычно живёт в мягко «фильтрованной» среде: кондиционеры и отопление сглаживают перепады температуры и влажности, окна частично изолируют от ветра и резких скачков давления. На открытом воздухе, особенно у воды или в лесу, все эти изменения чувствуется телом напрямую. Барорецепторы — чувствительные клетки в стенках сосудов шеи и головы — реагируют на колебания атмосферного давления, что может приводить к спазму или, наоборот, расширению сосудов мозга и запускать мигренозный приступ у предрасположенных людей. Валентина Романюк Врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Исследования показывают: часть пациентов с мигренью чётко связывает приступы с резкой сменой погоды. Особенно опасны быстрые изменения давления, температуры и влажности, когда организму просто не хватает времени адаптироваться.

Основные «виновники» на природе: • жара и резкий дневной перегрев после прохладного утра;

• высокая влажность после дождя или у водоёма, мешающая нормальной теплоотдаче;

• сильный ветер, пересушивающий слизистые и раздражающий чувствительные ветви тройничного нерва;

• для части пациентов — сочетание погодных факторов с другими триггерами (стресс, яркий свет, некоторые продукты).

По словам эксперта, перед выездом на пикник или в поход имеет смысл посмотреть не только температуру, но и ожидаемое давление, влажность и силу ветра — и по возможности избегать дней с резкими перепадами. Головная боль напряжения — обычное явление после тяжёлой недели. Она чаще двусторонняя, сжимающая, без тошноты, обычно переносима и проходит после отдыха или обычного анальгетика.

Метеочувствительная мигрень ведёт себя иначе. Для неё характерны: • односторонняя, пульсирующая боль средней или высокой интенсивности,

• длительность от нескольких часов до суток и более,

• усиление при физической активности,

• сопровождающие симптомы — светобоязнь, раздражение от звуков, тошнота.

«У части людей за 20–60 минут до боли появляется аура: зрительные эффекты (вспышки, «зигзаги»), онемение или «мурашки» в лице или руке. Если приступ начинается через несколько часов после смены погоды, мешает есть, спать, разговаривать и не утихает в течение двух часов, высока вероятность, что это именно мигрень, а не «обычная» головная боль», — отметила специалист.

Полезно вести дневник: записывать дату, характер погоды, питание, уровень стресса и время начала боли — со временем становится легче узнавать свои личные триггеры. При первых признаках мигрени важно не ждать «пока разойдётся», а действовать, особенно если вы далеко от дома.

В течение первых 15–30 минут могут помочь: • поиск тени и относительной тишины, переход в горизонтальное положение; • прохладный компресс на лоб или шею, который уменьшает расширение сосудов и часто субъективно ослабляет боль; • питьё — вода или раствор с электролитами, обезвоживание усиливает приступ; • мягкий массаж височной области или аккуратное надавливание на болевые точки на руках и шее.

При подтверждённом диагнозе мигрени невролог может назначить препараты для купирования приступов: специфические средства из группы триптанов, а также нестероидные противовоспалительные препараты и лекарства от тошноты — всё это подбирается индивидуально и принимается по чёткой схеме, чтобы не превратить мигрень в лекарственно индуцированную хроническую боль.

В ночь на субботу, 16 мая, магнитосфера Земли серьёзно взволновалась. Мощность возмущения достигла уровня средней магнитной бури (класс G2). Жители некоторых регионов могли наблюдать в этот период необычное природное явление — полярные сияния. Как правило, их видят в высоких широтах, но при сильных выбросах плазмы «сполохи» долетают и до средних полос. Астрономы предупреждали о бурях ещё накануне, 15 мая. Причина — гигантская корональная дыра на Солнце, которая сейчас развёрнута прямо напротив нашей планеты.