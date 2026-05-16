16 мая, 12:59

Магнитная буря прошла первый пик 16 мая и готовит Земле полярные сияния

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

В ночь на субботу, 16 мая, магнитосфера Земли серьёзно взволновалась. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, мощность возмущения достигла уровня средней магнитной бури (класс G2).

Шкала магнитной бури. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Жители некоторых регионов могли наблюдать в этот период необычное природное явление — полярные сияния. Как правило, их видят в высоких широтах, но при сильных выбросах плазмы «сполохи» долетают и до средних полос.

К полудню геомагнитная активность пошла на спад. Учёные зафиксировали пик и констатируют улучшение обстановки. Однако полностью расслабляться не стоит: вечером и ночью возможна новая волна, а вместе с ней — повторные сияния.

Корональная дыра при прошлых появлениях бури. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Астрономы предупреждали о бурях ещё накануне, 15 мая. Причина — гигантская корональная дыра на Солнце, которая сейчас развёрнута прямо напротив нашей планеты. Эта дыра существует уже несколько месяцев, и каждый раз, когда она оказывается на «лицо» к Земле, начинается космическая непогода.

Метеочувствительным людям стоит внимательнее отнестись к своему здоровью. Спутниковая связь и навигация могут временно работать с помехами. Но небо подарит красивое шоу.

На Земле началась очередная магнитная буря

Дарья Денисова
