Кинжал под ребром: Врач объяснила, когда боль после шашлыка требует срочной госпитализации

Майские застолья могут закончиться не только тяжестью в животе, но и вызовом скорой помощи. Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала Life.ru, в каких случаях боль после шашлыка считается обычным перееданием, а когда сигнализирует об опасном состоянии.

Шашлык — жирное блюдо, нередко он приготовлен с добавлением большого количества специй, соусов, маринада. Для пищеварительной системы такой приём пищи может оказаться «тяжёлым»: желудку и кишечнику требуется больше времени и ферментов, чтобы переварить такую еду, поэтому могут появиться тяжесть, вздутие, тошнота. По словам врача, человек может отмечать чувство распирания, урчание, метеоризм, тянущие или ноющие боли в области пупка или в верхней части живота. В норме они должны пройти сами в течение нескольких часов.

Если дискомфорт не проходит в течение нескольких часов или усиливается, это повод обратиться к врачу. Вызвать скорую помощь нужно, если боль сильная, нарастающая или «кинжальная», усиливается при движении или прикосновении; если есть многократная рвота, особенно с примесью крови или вкраплений цвета кофе; если появилась выраженная слабость, головокружение, холодный пот, учащённый пульс, бледность; если на фоне боли в животе поднялась температура тела. Екатерина Кашух Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест»

Особенно часто обострения возникают на фоне уже существующих заболеваний желудка, желчного пузыря, поджелудочной железы. Если боль после еды сильная, локализуется преимущественно в верхней части живота, сопровождается изжогой, кислой отрыжкой, тошнотой или рвотой, скорее всего причина в обострении гастрита, гастродуоденита или язвенной болезни.

Реакция может быть и со стороны желчного пузыря и желчевыводящих путей. При хроническом холецистите или камнях желчный пузырь может работать не так эффективно, и организму сложнее переваривать жирные блюда. В этом случае появляется боль в правом подреберье.

Сочетание жареного, жирного мяса и алкоголя может негативно сказаться на самочувствии при заболеваниях поджелудочной железы. Боль в этом случае локализуется преимущественно в верхней части живота или левом подреберье, она нередко опоясывающая, может отдавать в спину, сопровождаться тошнотой и рвотой. У людей с рефлюксной болезнью маринады и соусы могут спровоцировать изжогу.

«Однако зачастую страдают и люди без хронических заболеваний пищеварительной системы: очень часто на фоне застолья возникает пищевое отравление из-за нарушения гигиены или правил хранения продуктов. В этом случае боль в животе сопровождается тошнотой, рвотой, жидким стулом, иногда повышением температуры и общим ухудшением самочувствия», — отмечает эксперт.

Если боль умеренная, появилась вскоре после тяжёлого застолья, не усиливается и не сопровождается тревожными симптомами, допустимо ограничиться щадящим режимом: обеспечить покой, пить воду маленькими глотками, избегать тяжёлой пищи, алкоголя, газировки. Принимать обезболивающие или другие препараты без назначения врача нельзя: это может усложнить диагностику.

