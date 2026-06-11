Мелазма и солнечные ожоги: Россиянкам объяснили, чем опасны противозачаточные таблетки летом

Лето, солнце, пляж — и вдруг кожа покрывается коричневыми пятнами или краснеет, как после ожога, хотя вы не лежали под палящими лучами. Виной всему могут быть комбинированные оральные контрацептивы (КОК). Врач-дерматолог Светлана Ковалёва в беседе с Life.ru объяснила, почему таблетки делают кожу сверхчувствительной к ультрафиолету.

Как пояснила врач, синтетический эстроген (этинилэстрадиол) активирует рецепторы меланоцитов, увеличивая активность фермента тирозиназы почти в 2,5 раза. Это ускоряет синтез меланина и увеличивает количество меланоцитов в эпидермисе.

А прогестин, второй компонент КОК, влияет на равномерность распределения и удержание пигмента в кератиноцитах. Современные прогестины 4-го поколения (дроспиренон, диеногест) могут повышать риск развития мелазмы (пигментной дисхромии) сильнее, чем старые поколения.

Нарушения выработки меланина — главного механизма эндогенной (встроенной в нас) системы защиты от УФ, приводит к фотосенсибилизации. То есть ожоги солнечные — это не по типу аллергии идёт, а по типу токсической реакции.

Получается, буквально, повышается чувствительность к агрессии солнечных лучей, что способствует образованию свободных радикалов. Светлана Ковалёва Врач-дерматолог, косметолог, акватерапевт Клиники профессора Калинченко

Врач также отметила, что КОК должны применяться только как контрацептивы у здоровых женщин. Их использование для лечения акне или регуляции менструального цикла она назвала «категорически недопустимым».

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован рост продаж гормональных контрацептивов на 7%. Общий объём продаж составил 8,9 миллиона упаковок на 13,9 миллиарда рублей. Региональная динамика оказалась разнонаправленной. Лидерами по росту стали Чеченская Республика (+23%), Тамбовская область (+20,1%) и Иркутская область (+18,8%). В Ингушетии продажи снизились на 8,1%, а в Якутии и Магаданской области — на 3,6%.