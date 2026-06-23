Расслабился с последствиями: Как наказать массажиста за синяки после сеанса

Многие привыкли, что поход на массаж — это расслабление, лёгкость и полное снятие напряжения после тяжёлого дня. Однако иногда результат может оказаться неожиданным: на коже появляются синяки. О том, кто за это отвечает и чем это может грозить специалисту, в беседе с Life.ru рассказал эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.

Он пояснил, что сам по себе синяк после массажа, как правило, не образует состава уголовного или административного правонарушения. Согласно приказу Минздрава России № 172н, к повреждениям, не причиняющим вреда здоровью, относятся ссадины и кровоподтёки без кратковременного расстройства здоровья или стойкой утраты трудоспособности.

Кратковременным считается расстройство до 21 дня, незначительной утратой считается менее 10 процентов, и рядовой синяк после сеанса такого расстройства не вызывает. Поэтому статьи о побоях и о лёгком вреде здоровью к нему, как правило, неприменимы. chatgpt

При этом он подчеркнул, что ключевые риски возникают в гражданско-правовой сфере. Согласно закону Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», услуга должна быть безопасной, а исполнитель отвечает за её недостатки. В соответствии со статьёй 1095 ГК РФ вред, причинённый некачественной услугой, подлежит полному возмещению. Тонкость, о которой часто забывают, прописана в постановлении Пленума Верховного Суда России от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».

«Бремя доказывания того, что вреда не было либо он возник без вины исполнителя, лежит на самом исполнителе. Презумпция вины работает против массажиста, и оправдываться придётся ему», — добавил специалист.

Кстати, даже просьба клиента «сделайте посильнее» не освобождает специалиста от ответственности, поскольку именно он обязан контролировать интенсивность воздействия и состояние тканей.

Отдельное значение имеет информированное согласие и анкета противопоказаний. Варикоз, приём препаратов, влияющих на свёртываемость крови, нарушения свёртываемости и недавние травмы могут привести к появлению синяков даже при слабом воздействии, а их игнорирование может расцениваться как недостаток услуги.

Кроме того, Халимов призвал держать в голове грань между видами массажа:

Лечебный отнесён к медицинской деятельности и требует лицензии по Положению о лицензировании медицинской деятельности.

Расслабляющий и эстетический выполняются без неё.

Если под вывеской СПА фактически идёт лечебная процедура без лицензии и появляется травма, риски мастера резко возрастают вплоть до статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Эмиль Халимов Эксперт по фитнесу

Порой на практике последствия процедур не ограничиваются только синяками — иногда «эффект» может быть куда серьёзнее. Ранее Life.ru рассказывал о случае с россиянкой, которая ослепла после, казалось бы, безобидного массажа ног во Вьетнаме. 27-летняя девушка после окончания процедуры открыла глаза и обнаружила, что практически ничего не видит.