11 мая, 12:28

Не только расслабление: Врач объяснила, как массаж улучшает цвет лица и тонус кожи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Массаж эффективно борется с отёками, мышечным напряжением и стрессом, а также улучшает цвет лица и общий тонус.
Подробнее об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-дерматовенеролог Жанна Шефатова.

По её словам, вид массажа нужно выбирать под конкретную задачу: лимфодренажный помогает против отёков, классический или миофасциальный — при болях и зажимах, а расслабляющий — при стрессе.

«Несмотря на то, что эта процедура не является методом похудения и не влияет на объёмы жировой ткани, она позволяет избавиться от отёков и улучшить тонус ткани, так как ускоряется выведение лишней жидкости и продуктов обмена. Особенно заметен эффект у людей с малоподвижным образом жизни», — сказала Шефатова.

Массаж расширяет капилляры, насыщает ткани кислородом и питательными веществами. Всё это имеет влияние на цвет кожи и общий тонус, подчеркнула она.

Специалист также отметила, что мягкие техники снижают уровень гормона стресса кортизола и повышают серотонин с дофамином, что улучшает сон, уменьшает тревожность и общее напряжение. Массаж воздействует на фасции (соединительные оболочки мышц и органов), снимает спазмы, улучшает подвижность тканей и уменьшает хронические зажимы, особенно в области шеи и плеч, заключила врач.

Ранее диетолог рассказала, что избыточная выработка кортизола — гормона стресса — способна препятствовать снижению веса даже при дефиците калорий и регулярных физических нагрузках. По её словам, при затяжном стрессе уровень этого гормона растёт, что ведёт к повышению сахара в крови и избыточному накоплению жира.

Владимир Озеров
