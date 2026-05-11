10 мая, 23:02

Загульные праздники или ненавистный офис? Психолог назвала причину увольнения после майских

Психолог объяснила, почему нежелание работать после майских — повод уволиться

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

После долгих выходных многие ловят себя на мысли, что на работу идти совсем не хочется. Психолог Марианна Абравитова в беседе с Life.ru объяснила, что такое состояние — не норма, а повод задуматься о своей жизни и карьере.

Если вам после праздников нужно восстанавливаться, то здесь всё зависит от того, чем вы занимались. Если праздники были настолько классными, что на работу идти не хочется — может, и не нужна такая работа? Может, стоит подобрать работу, которая вам нравится?

Марианна Абравитова

Психолог

Специалист отметила, что сейчас вошло в моду «восстанавливаться» после любых выходных. При этом предполагается, будто каждое наше действие — праздники, каникулы, отпуск или просто выходные — настолько энергетически выматывает, что после всего нужно восстанавливаться. На самом деле надо заниматься собственной психикой, подходить к себе экологично, понять, что для вас хорошо, а что плохо, уточнила эксперт.

Если это были загульные праздники — люди употребляли алкоголь, не спали, или характер мероприятий просто не предполагал сна, — тогда перед выходом на работу нужно выходить из этих праздников. Стоит взять целый день или хотя бы полдня, чтобы сделать детокс, привести себя в норму, может быть, немного поголодать. Выйти на улицу, подышать воздухом.

Если причина нежелания идти на работу — только физическая усталость (спорт, танцы, огород), то психолог советует взять хотя бы полсуток, чтобы полежать в ванне, расслабиться, собрать себя, привести в целое.

«Двойная нагрузка»: Почему миллениалы стали самым тревожным поколением России
Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, как вернуться к рабочему ритму после майских. Главная ошибка заключается в попытке лечь спать слишком рано. Сбитый режим продолжает работать по «праздничному» времени. Если лечь в 21:00, сон не придёт до часу ночи. Эксперт посоветовал ложиться позже — в состоянии реальной сонливости. Организм адаптируется к новому режиму за 4–7 дней.

Ольга Годуненко
